L'ex difensore della Juve, Domenico Criscito, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha commentato anche l'interesse della Vecchia Signora per Thiago Motta.'«La Juventus ha fatto quello che i tifosi si aspettavano, l'obiettivo ad inizio stagione era entrare nelle prime quattro e lo sta facendo. Non dimentichiamo che ci sono tanti giovani, uno su tutti Cambiaso sono molto contento per lui. Thiago Motta? Conosce il calcio e ha un grande carisma. E' normale che venga accostato a grandi club come la Juventus'.