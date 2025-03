Criscito su Thiago Motta: 'Se dici a Chiesa che è fuori...'

2025 Getty Images

L'intervista

Le parole di Domenicoalla Gazzetta dello Sport sullaoffrono uno spunto di riflessione importante sul momento dei bianconeri e sulla personalità dell'allenatore."Thiago è stato mio compagno di squadra e poi allenatore, seppure per pochi mesi. Di lui cito il carisma e la personalità. Se arrivi alla Juve e dici a Chiesa: “Sei fuori dal progetto tecnico”, vuol dire che ne hai tanta. Gasperini mi ha trasmesso la sua immensa voglia di vivere il calcio: per lui è come se la prossima partita fosse sempre la prima della sua carriera. Incredibile. La Juve, pur con qualche difficoltà, è a sei punti dalla vetta ed i risultati dell’ultimo turno di campionato hanno giocato a suo favore. Ogni gara da qui alla fine varrà come una finale per chi punta al titolo. Mai ho pensato che Thiago potesse correre rischi, però."

Le dichiarazioni di Criscito mettono in luce quanto Motta sia riuscito a imporsi con decisione in un ambiente esigente come quello juventino. La scelta di escludere Chiesa dal progetto tecnico ha fatto discutere, ma evidenzia la sua ferma convinzione nella propria idea di gioco. Il tecnico italo-brasiliano sta cercando di dare una nuova identità alla squadra, puntando su un calcio organizzato e intenso."Quando vai alla Juve, puoi solo vincere, ma lui è stato bravo a non dare peso alle critiche. Ha giocato a così alti livelli che sa gestire certe situazioni. Peccato per la Champions, ma siamo solo all’inizio di un percorso. L’Inter ha la Champions, magari qualcosa potrebbe lasciare sul campo. La Juve, però, è obbligata a vincere sempre. Nella prima parte di stagione ha avuto tanti infortuni, ma anche l’addio di giocatori importanti come Rabiot e Chiesa, la rivoluzione estiva e qualche infortunio hanno avuto il loro peso. E poi persino Gasperini ebbe difficoltà al suo primo anno a Bergamo."Thiago Motta, dunque, sta cercando di costruire una Juventus solida, capace di lottare per il titolo nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso. Se riuscirà a mantenere questa mentalità e a superare le difficoltà, potrebbe riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo nel prossimo futuro.