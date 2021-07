Al Secolo XIX, Mimmo Criscito ha parlato dell'arrivo a Genova di Sirigu, confermando la 'permanenza' dialla Juve: "Conosco Salvatore da tanti anni ed è una scelta perfetta. Perin è un portiere di grande carattere e che dà sicurezza. Per sostituirlo serviva uno come Sirigu e la società si è mossa nel modo migliore. Sappiamo che servono rinforzi e i dirigenti si stanno già muovendo per farli arrivare, non ho dubbi su questo".