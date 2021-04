Si sta parlando tanto della maglia lanciata daalla fine della vittoria della Juventus contro il Genoa. In realtà era destinata ad un raccattapalle, dunque nessun caso, ma il nervosismo del gesto ha fatto storcere il naso a molti. Indipendentemente da ciò, il destinatario non ha badato molto alla questione, raccogliendo da terra la maglia come fosse un trofeo. Perché, in fin dei conti, si tratta di questo, della divisa di uno dei calciatori più forti mai esistiti. Lo dimostra anche ildopo aver affrontato la squadra di Pirlo con il suo Genoa, il capitano del Grifone ha portato a casa una