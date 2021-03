Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando un retroscena su Giorgio Chiellini: “Chiellini giocava terzino sinistro e da quell’episodio (Roma-Juve, ndr) Ranieri lo ha messo centrale. Per questo mi deve ringraziare. Chiello è uno di quelli da prendere come esempio, non sbaglia nulla dentro e fuori dal campo, il voto che si merita è un 10, non c’è cattiveria in quello che fa”.