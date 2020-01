Genoa e Fiorentina starebbero trattando il passaggio in viola di Mimmo Criscito. Una notizia che ha spaccato la Genova rossoblù e che non è piaciuta al capitano stesso, facendo insorgere buona parte dei tifosi, già delusi da un mercato in entrata ritenuto al di sotto delle aspettative ed ora costretti a salutare due dei pochi idoli rimasti in organico. Come scrive calciomercato.com, l'ex Juve con una story pubblicata ieri sera sul proprio profilo Instagram, ha mostrato tutta la sua rabbia, postando diverse emoticon raffiguranti faccine che vomitano e cacche. A correlare il tutto una didascalia eloquente: "Che mondo di merda!".