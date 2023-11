Ai microfoni di Sportitalia Micheleha parlato così del rinnovo di Nicolò"Il rinnovo di Fagioli che cosa dovrebbe dimostrare? Se arriva perché la società crede nel calciatore sarebbe potuto arrivare prima. Sette giorni dopo la squalifica, se lo si sbandiera come atto di pace e amore non vedo che senso possa avere. Rinnova Fagioli se gli vuoi stare vicino, ma non è una cosa che va sbandierata per forza".