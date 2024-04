Micheleai microfoni di Sportitalia ha parlato del futuro di Antonio. Queste le sue parole sul tecnico salentino:"Il sogno di tutti è Antonio Conte. Al Milan vuole andare e lo farebbe anche a piedi. Per vincere, subito. Ha studiato in questi mesi il Milan e un gancio comune ha proposto l’incontro già tre mesi fa tra Furlani e Conte. Nessuna chiamata per l’allenatore leccese, torinese di adozione. Neanche quando andava a raccogliere i ricci in fondo al mare è mai squillato il telefono. Furlani si prende una grande responsabilità".