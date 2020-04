Hernan Crespo, ex centravanti argentino che in Serie A ha vestito le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha rivelato a Sky Sport un curioso retroscena che riguarda Paolo Montero, all'epoca alla Juventus. Ecco le sue parole: "Io avevo la fortuna di essere amico del più 'cattivo' di tutti, Paolo Montero. Gli uruguaiani sono come un clan, se fai un torto a uno, lo paghi per sempre. Io, invece, ero fortunato di averlo come amico. Quando giocavamo contro, ai tempi del Parma, mi chiedeva di cambiare lato apposta per non farmi male. Mi diceva 'Hernan, mandami Chiesa di qui così mi sfogo un attimo'".



JUVE - "Allenare la Juventus? Prima dovrebbero chiedermelo. Certo, ho un affetto diverso per Inter e Milan, contro la Juve ho sempre giocato da avversario. Non saprei, è difficile per me. Io sogno di tornare a San Siro, è un posto magico. Sempre che non me lo tirano giù prima".