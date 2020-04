E' bello di questi tempi parlare di calcio. Lo fa anche l'ex attaccante di Serie A Hernan Crespo che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dichiara: "Io ho il compito di scoprire i nuovi Lautaro Martinez o Dybala, devo farli diventare bravi e poi arriverà qualche squadra europea a comprarli in modo da far sopravvivere le società argentine. I tecnici italiani, invece, hanno spesso a che fare con giocatori già pronti".



DYBALA - "Dybala ha mezzi tecnici incredibili, deve seguire Sarri e diventerà uno dei più grandi. Alla Juve hanno fatto una rivoluzione culturale prendendo Sarri, serve tempo per digerire il cambiamento e i nuovi metodi. Mi aspetto che la Juve, al prossimo mercato, quando ci sarà, ascolti le richieste dell’allenatore, altrimenti Sarri dovrà cercare di applicare il suo gioco a un materiale che non è adatto. Sapete qual è stata la fortuna di Ancelotti al Milan? L’allenatore e la società erano in totale sintonia. Carletto faceva giocare la squadra esattamente come il presidente desiderava. Si voleva la manovra bella ed elegante e lui ha inventato Pirlo davanti alla difesa. Si volevano i trequartisti e lui ha ideato l’albero di Natale".

LAUTARO - "Io gli dico che deve restare all’Inter, senza alcun dubbio. Perché? Semplice. Lui ha fatto bene in Argentina con il Racing, è arrivato all’Inter e per un campionato ha fatto la panchina di Icardi, poi è stato promosso titolare. Questa è la sua prima stagione da inamovibile, poco per decidere di cambiare vita e andare a Barcellona. Gli servono almeno tre anni per completare la crescita, poi potrà pensare a un trasferimento".



CHI SEGUE - "Seguo l’evoluzione dell’Inter. Conte e Marotta hanno portato uno stile diverso rispetto al passato. E mi piacciono moltissimo la Lazio e l’Atalanta che sono le vere sorprese. Squadre che godono di un vantaggio sulle altre: da tanto tempo c’è sempre la stessa mano tecnica, Inzaghi e Gasperini hanno avuto tempo di costruire e adesso raccolgono i frutti. Ovviamente sia la Lazio sia l’Atalanta godono del momento di stasi delle altre".