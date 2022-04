Hernan Crespo, a Gazzetta, parla così di Juve-Inter: "La squadra di Inzaghi ha più rabbia. L'Inter è favorita perché la squadra ha maggiore qualità generale, e oltre ad essere arrabbiata per l'ultimo periodo negativo, ha avuto il tempo per capire gli errori commessi e trovare le contromisure nella partita più importante. Uomo decisivo per la Juve? Dico Dybala perché, dopo quanto successo, avrà voglia di dimostrare che uno come lui avrebbe meritato la riconferma".