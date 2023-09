L'ex attaccante di Inter e Milan, tra le altre, Hernan Crespo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Vlahovic e Chiesa, facendo un paragone con la coppia composta all'epoca proprio da Crespo e dal padre di Federico, Enrico.'Sono due giocatori che si integrano bene, proprio come capitava a me e a Enrico. Io più centravanti, come Vlahovic, e lui più seconda punta, il ruolo che oggi ricopre suo figlio Federico. Però vedo anche differenze'.