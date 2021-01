L’ex attaccante di Inter e Milan Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermato sulla lotta scudetto, che vede impegnate Milan, Inter e Juventus: “Mi fa piacere che Milano, dopo anni di dominio della Juventus, sia tornata grande. E che finalmente lo scudetto per il Milan e per l’Inter sia una prospettiva concreta e non soltanto una parola da sbandierare per alimentare le illusioni”.