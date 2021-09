Hernan, ex attaccante di Parma, Lazio, Inter, Milan e Chelsea, parla a Sportweek: “Chelsea-Juve? Vorrei giocare con il Chelsea, per una questione di rispetto verso la mia storia da calciatore. Sono stato al Chelsea due volte, ho vinto una Premier League e un Community Shield nel 2006, non potrei che scegliere i Blues. E poi io alla Juve ho sempre segnato gol pesanti, quindi mi andrebbe benissimo come avversaria”.- “Non conosco con precisione la situazione delle due squadre, anche se seguo tutte le partite stando qui in Brasile: ho visto le due partite della prima giornata di Champions, due vittorie convincenti per Juve e Chelsea. Sono strafavorite per passare il turno, ma fare un pronostico sullo scontro diretto è molto difficile”.- “Ha compiuto la terza rivoluzione tecnica in tre anni. Prima Sarri, poi il mio amico Pirlo e adesso è tornato Allegri. Il gruppo dei giocatori, invece, a parte la partenza di Cristiano Ronaldo e qualche innesto giovane, è rimasto identico: mi riferisco ovviamente allo zoccolo duro.- “Io ho molta fiducia in Dybala: ha qualità, dribbling e visione di gioco e davanti alla porta è uno che non perdona. Forse deve crescere sotto l’aspetto caratteriale, però stiamo parlando di un grande giocatore. E poi ci sono tanti giovani che mi incuriosiscono. Il primo è ovviamente Federico Chiesa: ha la stessa velocità di suo padre Enrico, mio amico e compagno di gioie ai tempi di Parma. Ha lo stesso egoismo, che per un attaccante è fondamentale. Deve imparare a essere più efficace: non dico che deve segnare a ogni tiro, ma almeno una volta su due… Pretendo troppo? Se impara a dosare le energie diventa micidiale”.- “Carro armato? Con quello lì davanti, per forza. Lukaku è fantastico, fa reparto da solo, si trascina dietro i difensori, apre spazi per i compagni, segna e, quando serve, si sacrifica in fase difensiva. Muscoli e tecnica al servizio della squadra”: