Ora è ufficiale, il Manchester United e Paul Pogba si separano, come da entrambi annunciato ufficialmente. Un annuncio atteso, un finale mai in dubbio. E una notizia che ha acceso i tifosi della Juventus, pronti a riaccogliere il "Polpo", dopo il suo addio nel 2016. Già, perché ormai sembra solo una questione di tempo: manca ancora qualche dettaglio, ma il futuro di Pogba tornerà ad essere con ogni probabilità a tinte bianconere. Tanto che, dopo l'ufficialità dell'addio ai Red Devils, sui social è iniziato un vero e proprio conto alla rovescia da parte degli juventini: "Annunciatelo!", l'invito più volte rivolto alla Juve, con l'hashtag #Pogback finito in tendenza.



Scorri la gallery per tutte le reazioni dei tifosi.