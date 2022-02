5









Dopo aver dominato nel mercato invernale, ora la Juve vuole tornare a farlo anche in campo e le vicende di queste ultime settimane hanno letteralmente trasformato le ambizioni e gli obiettivi di tutta la squadra. L'arrivo di Zakaria e ancor di piu quello di Vlahovic, hanno generato un entusiasmo improvviso nell'animo di tutti i tifosi bianconeri che ora, possono finalmente contare su un centroavanti all'altezza dopo la partenza di Cristiano Ronaldo che, non era stato rimpiazzato adeguatamente, almeno fino al 25 gennaio, quando il sogno Vlahovic diventava realtà.Proprio per questo c'è grande attesa di assistere alla sua prima uscita ufficiale con la maglia della Vecchia Signora, con i tifosi che si augurano che il serbo si presenti come lo avevano fatto tutti i piu grandi bomber acquistati dalla Juve recentemente. Da Tevez ad Higuain, fino a Cristiano Ronaldo, sono stati molti gli attaccanti approdati all'ombra della Mole in questi ultimi anni, vediamo alcuni dati sui loro esordi in bianconero.



CARLITOS TEVEZ - L'esordio dell'Apache avvenne il 18 agosto del 2013 e subito in una gara decisiva per l'assegnazione di un trofeo. All'epoca si trattatva della Supercoppa italiana, giocata all'Olimpico contro la Lazio, dove i bianconeri si imposero per 4-0, con l'argentino che realizza l'ultimo dei quattro gol.



PAULO DYBALA - Stessa sorte per l'ex attaccante del Palermo che, in una finale di Supercoppa, sempre contro la Lazio, trova il suo primo sigillo con la maglia zebrata. Era l'agosto del 2015 e Paulo indossava ancora la maglia numero 21, la gara si concluse con la vittoria della Juve per 2-0 grazie alle reti di Mandzukic e di Dybala, appunto.



CRISTIANO RONALDO - Clamorosamente, il giocatore più pagato della storia della Juve non è riuscito ad incidere nei primi 90 minuti ufficiali. La sua prima rete in bianconero arriverà infatti solo alla quarta giornata di campionato, era il 16 settembre del 2018 e la sua prima vittima furono i neroverdi del Sassuolo.



GONZALO HIGUAIN - Anche il Pipita, cosi come gli altri due argentini non ha deluso le aspettative. Prelevato per 90 milioni nell'estate del 2016 dal Napoli, Higuain trova il gol all'esordio contro la Fiorentina, subentrato nella ripresa con il risultato di 1-1 e realizzando la rete che sancirà la vittoria finale.