Intervenuto in conferenza stampa, il trequartista di proprietà della Juve Hamza Rafia si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Cremonese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "I mesi allo Standard Liegi sono stati importanti perché ho conosciuto un altro calcio, ma non ho giocato moltissimo e non ho fatto gradi cose. Sono comunque contento dell'esperienza. Qui ritrovo Zanimacchia e Fagioli, soprattutto con il secondo ho molta complicità, ma adesso siamo nel calcio dei grandi e dobbiamo pensare a vincere. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, riprendere fiducia e piacere nel giocare. Non penso alla Juventus".