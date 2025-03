Cremonese-Juventus Primavera 0-1, le PAGELLE: Verde match-winner, diga Martinez e Ripani illumina

La Juventus Primavera torna in campo e si conferma: battuta la Cremonese con il goal di Verde a due minuti dalla fine e staccato ancora il Milan nella zona playoff . I bianconeri giocano una buona gara, andando più volte vicini al goal già nel primo tempo soprattutto con Biliboc e Pugno, tra i più pericolosi in assoluto.Nella seconda metà di gara i ritmi si abbassano leggermente, con più duelli a centrocampo. La Juve si rende pericolosa ancora con, ma non riesce a sfondare. La rete decisiva arriva all'88', quando Ripani libera perfettamente Lopez sulla destra, e il numero 37 entra in area servendo Verde davanti alla porta: è il goal che vale tre punti.

Cremonese-Juventus Primavera, le pagelle

Una vittoria molto importante per la Juve, che si porta a 55 punti e, anche se i viola devono ancora scendere in campo contro il Cesena. Nella prossima giornata la Juventus Primavera di Magnanelli tornerà a Vinovo per affrontare, che ha vinto con un netto 4-0 contro il Monza.La Cremonese ha poche occasioni davvero nitide, e lui si fa trovare sempre pronto, sia in uscita sia con le parate.Solita precisione in fase d'impostazione e di chiusura, si sgancia meno in avanti per coprire di più insieme ai compagni.Dietro è dominante, e non è certo una novità: letture puntuali e decise, il numero 3 è sinonimo di sicurezza.In coppia con Martinez sbaglia poco e viene impensierito poco, poi si trasforma nel match-winner con l'inserimento vincente a due dalla fine.Il capitano parte molto bene con la solita grinta, e nel primo tempo va spesso in avanti e i suoi cross sono molto pericolosi. Cala nel secondo tempo, seguendo il ritmo della gara.La Juve gioca in maniera più fluida e gran parte del merito va a lui: lega molto bene i due reparti con aperture precise.Stesso discorso di Boufandar, leggermente meno presente tra i due reparti, ma con una costante: i suoi passaggi non sono mai casuali, e lo dimostra nell'azione del goal decisivo.Non è la sua giornata. Partita davvero opaca per il numero 7, che non riesce mai a entrare davvero nel match: è l'uomo che manca in attacco. Dall82'Non riesce a trovare il goal, ma è uno dei più pericolosi: l'attacco gira bene anche grazie a lui e al dialogo con Biliboc e Pugno, e sfiora due volte la rete. Dal 66'Meno coinvolto del solito, ma quando ha il pallone riesce spesso a saltare l'uomo e dialogare bene con i compagni.Ancora una gara positiva per lui, peccato per le tante occasioni nel primo tempo: le azioni offensive più pericolose passano quasi tutte dai suoi piedi. Dall'82'Il suo è un lavoro necessario: copre il pallone e fa salire i compagni, ma non solo. L'occasione più pericolosa della Juventus è il suo colpo di testa. Dall'82'La sua giocata è fondamentale per il goal: il tocco di testa e la fuga in area valgono un assist perfetto per Verde.La Juventus gioca una partita molto equilibrata, attaccando con tanta frequenza nel primo tempo. Nel secondo calano i ritmi, ma i bianconeri non vanno mai in sofferenza, e ci credono fino all'ultimo, ancora una volta: è la quarta vittoria di fila in campionato.





