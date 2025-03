Cremonese-Juventus Primavera LIVE 0-0: doppia occasione con Biliboc e Vacca

Getty Images

La Juventus Primavera torna in campo dopo la pausa nazionali. I bianconeri sono ospiti dellaper la 31^ giornata di campionato, e vogliono difendere il quarto posto in classifica. I ragazzi disono a, uno in più delquinto, e insidiano anche la Fiorentina, davanti a 56. L'ultimo scontro diretto è stato però vinto dai bianconeri per 4-2 al Viola Park.Dall'altra parte la Cremonese ha staccato già di 8 punti la zona playout, ma punta a un successo che manca dal 23 febbraio, data della vittoria per 2-0 con il. Sarà dunque una partita molto importante, e la Juventus Primavera può mettere un altro mattoncino verso il traguardo playoff.

Cremonese-Juventus Primavera, la cronaca in diretta

17' - Gabbiani calcia dalla distanza, il tiro viene deviato e Radu blocca in due tempi

15' - Prima grande doppia occasione per la Juventus: Biliboc calcia forte da fuori area e sulla respinta di Tommasi si avventa Vacca, che si accentra e calcia sul primo palo, ma il portiere grigiorosso respinge in corner

11' - Vacca si accentra dalla sinistra e tenta la conclusione, ma finisce larga

9' - Prima fase di studio del match, con diversi duelli soprattutto a centrocampo

1' - Subito un cartellino giallo per il difensore della Cremonese Duca per un fallo in scivolata su Biliboc

1' - COMINCIA IL MATCH! Inizia Cremonese-Juventus Primavera



Cremonese-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Tommasi

Duca

Prendi

Lottici Tessadri

Ragnoli Galli

Gabbiani

Tosi

Lordkipanidze

Triacca

Spaggiari

Bassi

Radu

Savio

Martinez

Verde

Pagnucco

Boufandar

Ripani

Ventre

Vacca

Biliboc

Pugno

Cuka, Nahrudnyy, Faye, Marino, Tavares Roache, Pavesi, Gashi, Thiandoum, Rama, Sivieri, Bielo Beata.PavesiMarcu, Crapisto, Srdoc, Montero, Finocchiaro, Grelaud, Rizzo, Ngana, Djahl, Merola, Lopez Comellas.Magnanelli





