Proteste, copiose, in un finale nervosissimo. I giocatori della Cremonese hanno attorniato l'arbitro, circondato in tutti i modi. Il motivo? Le proteste per i due gol annullati, ma anche per la concessione della punizione che di fatto ha dato i tre punti ai bianconeri. Una scelta, quella dell'arbitro, confermata da tutte le moviole: la presa diretta dal campo ha dato evidentemente altra sensazione ai giocatori grigiorossi, che presi dallo sconforto hanno provato a protestare.