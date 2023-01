Unfuori dal terreno di gioco può condizionare le prestazioni di una squadra? In casasi lavora per rispondere in modo negativo alla precedente domanda, ma alcune defezioni, tra tutte quella di Vlahovic, non aiutano a rendere più agevole il compito.Ecco, dunque, le quote dei bookmakers per la partita tra Cremonese e Juventus, valevole per il sedicesimo turno del massimo campionato italiano.Bianconeri favoriti - Secondo i bookmakers di Betclic, laparte con i favori del pronostico. Il successo degli uomini di Allegri, forti di 6 successi consecutivi in campionato, è dato a 1.67, contro l’eventuale 3.87 (3.80 per Eurobet) per il pareggio grigiorosso. La squadra di Alvini, in particolare, è la squadra che ha pareggiato più volte in questo torneo: 7 le ‘X’ accumulate dalla compagine lombarda, 3 delle quali in casa. La Cremonese, tuttavia, è anche l’unica squadra a non aver ancora ottenuto una vittoria nell’edizione in corso della Serie A: la quota per il loro primo successo in campionato è pagata 5.20 da Betclic.Fame di gol - Cremonese-Juventus potrebbe riservare qualche sorpresa anche sotto il punto di vista delle marcature. Sebbene la quota per l’Over 2.5 sia leggermente più alta dell’Under 2.5 (1.94 contro 1.80), sono molte le bocche da fuoco in grado di decidere questa partita. Su sponda bianconera, fari puntati su Milik, il cui gol allo Zini è quotato a 2.75, e su Kean, dato marcatore a 3.00 (stessa quota per Snai), nonché gli ultimi due realizzatori del 2022 della compagine ospite. Per la Cremonese, si attende il terzo sigillo italiano di Cyriel Dessers, dato a 4.25.