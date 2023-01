La Juventus comincerà il suo 2023 dalla trasferta di Cremona, dove sarà obbligatorio fare tre punti se si vuole continuare a sperare nello scudetto. A dirigere il match sarà il signor Ayroldi, assistito da Di Vuolo e Lombardo, con Prontera che sarà quarto ufficiale. Al VAR Mazzoleni, all’AVAR Muto. di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale.90' - Termina il match con la vittoria della Juve per 0-1.71' - Giallo anche per Bremer. Entrata scomposta ai danni di un giocatore della Cremonese al limite dell'area.70' - Gara che tende ad innervosirsi. Primo giallo anche per la Juve, con il cartellino che è stato sventolato in faccia a Rabiot.69' - Ammonizione anche per Meitè a causa di una bruttissima entrata in scivolata su Manuel Locatelli.54 - Prima ammonizione del match ai danni di Ferrari. Brutta entrata da dietro su Fabio Miretti che gli è costato il cartellino giallo.48' - Proteste da parte dei giocatori della Cremonese per un calcio d'angolo non assegnato. Nella carambola, l'ultimo tocco è stato del bianconero Bremer.46' - Inizia ora il secondo tempo.SECONDO TEMPO45' - Si è conclusa in questo istante la prima frazione di gara.24' - Annullata un'altra rete alla Cremonese, ma questa volta il gioco era già stato fermato prima che la palla varcasse la linea di porta.15' - Prima vera occasione del match che capita sulla testa di Valeri, il quale riesce a scavalcare con un pallonetto Szczesny in'uscita, la palla carambola in porta nonostante l'intervento di Bremer. Gioia che verrà comunque spezzata a tutti i tifosi grigiorossi perchè la posizione di Valeri era oltre l'ultimo difensore bianconero.1' - Inizia il match in questo istantePRIMO TEMPO