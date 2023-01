Non si poteva iniziare con uno 0-0, anche se la Cremonese avrebbe magari meritato, considerando anche i pali presi. Non si poteva iniziare se non con una vittoria. E io ci credevo. Fino alla fine, io ci ho creduto.Un gran gol diper unaper nulla spettacolare. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Con Allegri è difficile chiedere di più. Però sono arrivati tre punti pesantissimi, contro una squadra difficile da affrontare. Tre punti che danno morale e che aprono nuovi scenari per la stagione.Nota a parte: non so quale fosse il fuorigioco fischiato a Dessers, non lo voglio neanche sapere. Dico solo che, se l'avessero tolto alla Juve, mi sarei arrabbiato molto. E allora, bene così. Con altri punti in cascina. Fondamentali, a loro modo.