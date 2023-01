Come già capitato in occasione del precedente match contro lo Standard Liegi, il nuovo dirigente bianconero Maurizio Scanavino si è recato anche allo stadio Zini di Cremona per assistere alla prima gara dell'anno della Juventus. Al suo fianco anche Cherubini, che stavolta sono però scesi in campo per stare 'vicino' alla squadra, a differenza della volta scorsa in cui sedeva in tribuna.