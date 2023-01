Un sospiro di sollievo, enorme. Per Massimiliano Allegri e per tutto il mondo bianconero. Con tanta, troppa fatica, lariesce a battere lacon un guizzo decisivo disul finale. D'ora in avanti servirà molto di più, ma per questa sera può bastare. Un primo mattoncino per guardare ai prossimi impegni con fiducia. E con alcune indicazioni preziose per capire come è meglio muoversi, con gli uomini attualmente a disposizione.