In attesa di affrontare laper la prima partita del 2023, laha ufficializzato un colpo di mercato. Si tratta di Alex, difensore classe 1994 arrivato in prestito dalla. Ecco la nota del club lombardo: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da UC Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari. Nato a Modena il 1 luglio 1994, Ferrari è un difensore centrale che può essere impiegato anche come laterale. Dopo gli inizi nella Polisportiva Modena Est, Ferrari è cresciuto nel settore giovanile del Bologna. In carriera ha indossato anche le maglie di Crotone, Verona e Sampdoria giocando 112 partite in Serie A (2 gol) e 25 in Serie B. Ferrari è tra i protagonisti dell’Under 21 azzurra che concluse al 3° posto gli Europei del 2017".