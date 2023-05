Daniel, attaccante della, parla così del match con la Juve: "Si può fermare? Con umiltà. I bianconeri sono una squadra piena zeppa di campioni, ma che sanno anche sacrificarsi". Sulla sua stagione: "In estate non partivo in alto nelle gerarchie, sicuramente non tra i titolari. Ma io ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, sapevo che con la mia esperienza sarei stato utile. Ho fatto 7 gol con un minutaggio abbastanza ridotto. Per ora va bene, ma non è finita qui".Sul tifo Milan racconta: "Si “merito” della mia famiglia. Mio nonno viveva in Venezuela e negli anni 60 il Milan, quello di Trapattoni e Altafini, era lì in tournée. Andò a trovarli in ritiro fece foto, autografi, forse riuscì a farsi dare anche una maglia. Si innamorò di quei colori, trasmise la passione a mio padre e di conseguenza a me: quando ero bambino passavo le giornate a guardare i gol di Van Basten, il mio idolo".