L'allenatore della Cremonese Davideha parlato in conferenza stampa verso la gara contro la Juve. Le sue parole:"Sono maggiormente concentrato sulla gara che dovrà fare la Cremonese, dobbiamo coprire bene il campo e con intensità. Ci dovremo aiutare molto, davanti c’è una squadra di grande qualità, serve aggressività e personalità con la palla al piede. Serviranno qualità, gamba e grinta"."Abbiamo fatto qualche passaggio a vuoto contro l’Udinese, che non è una squadra come la Juve ma è davvero forte. Di certo la Juventus assomiglia all’Inter: è una squadra che è padrona del campo, con giocatori che di tanto in tanto si permettono di non essere così intensi perché sono talmente forti che magari non sono così presenti nella partita. Non è un caso che siano secondi"."Ci siamo sfidati e salutati spesso cordialmente, anche se non lo conosco particolarmente bene. Chiaramente ha fatto una carriera straordinaria, si vedeva dagli inizi che era molto capace. Purtroppo non ho molti aneddoti da raccontarvi".