Le parole di Massimilianoin conferenza stampa dopo- Ce la siamo giocata a viso aperto, con grande rispetto per loro ma cercando di fargli male. La squadra ha fatto tutto quello che aveva preparato, è importante perché vuol dire che ci crediamo, siamo vivi e abbiamo un'idea precisa. So che può diventare retorico, ma una prestazione del genere non premia quello che la squadra ha fatto. Quando giochi così contro la Juve, che ti mette Rabiot, Chiesa, Paredes alla fine, e reggi, prendi gol su punizione, ti resta il rammarico.- Non giocava da un mese e mezzo, è stato ammonito e ci ha chiesto il cambio. La squadra ha fatto bene, non voglio trovare un difetto. Anche noi avevamo avuto una punizione, a volte una giocata fa la differenza, un dettaglio. Non siamo riusciti a fare gol, Rabiot ha fatto una giocata importante. Ci vedo poca differenza, non è una cosa tattica, un difetto della squadra.- Abbiamo fatto tutte le amichevoli giocando così.- Speriamo non sia niente, qualche problemino c'era.- La distanza era lontana, non ho visto il gol e non lo voglio rivedere. Oggi ho visto una grande Cremonese, non posso non parlare di Sernicola, di Dessers... Ho visto una prestazione importante, il risultato è ingiusto. Onore alla Juve, che ha fatto una partita corretta. Ma ai miei ho detto di continuare con questo atteggiamento, con questa voglia. E prima o poi saremo premiati.- Destinato a diventare uno degli arbitri migliori in Italia. In quel fischio può esserci un errore ma non ci vedo niente di diverso. Il gol di Dessers era valido.- Poteva essere un cambio, ma è entrato Milanese che sta crescendo. Non mi aspetto niente dal mercato, ci pensa la società. Mi fido di loro.