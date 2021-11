La vittoria della Juventus Women per 2-0 contro il Wolfsburg, in trasferta, contro una squadra che in casa in Champions League femminile non perdeva da due anni e mezzo, è una di quelle partite che costituiscono una pietra miliare. Di una squadra, e in questo caso forse di un intero movimento calcistico. Un match indimenticabile, una serata da festeggiare.