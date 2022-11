Lain questo mese di novembre sembra possa essere rinata. Un avvio in sordina quello dei bianconeri che ora complice il ritorno in campo di alcuni infortunati come Federicovince e convince, come dimostrato dalla gara di ieri sera contro la. I bianconeri attualmente occupano il terzo posto in classifica dietro a. Un bel traguardo per la squadra di Massimilianoche era partita decisamente al di sotto delle aspettative. La domanda però sorge spontanea: questa Juve può vincere lo Scudetto?