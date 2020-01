Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani sono tutte per Cristiano Ronaldo e la sua Juve. La doppietta del portoghese ha regalato la vittoria contro iL Parma con i bianconeri che sono saliti a +4 sull'Inter.



SCAPPA - E' una Juve che "Scappa" secondo il Corriere dello Sport. "La normalità di un fenomeno", riferendosi a Cristiano. In taglio alto spazio anche alle vittorie di Roma e Milan.



CR7BELLO - Tuttosport apre con l'abbraccio tra Ronaldo e Dybala e un bollino rosso a ricordare il +4 sull'Inter: "CR7Bello! E la Juve vola via". Di spalla un ricordo di Pietro Anastasi: "Funerali di popolo per un campione del popolo".