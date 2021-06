Cristiano Ronaldo è un giocatore che non insegue soltanto i trofei di squadra ma anche l'arricchimento del suoi impressionanti record individuali. E quello che lo proietterebbe definitivamente nella storia di tutti i tempi, anzi nella leggenda sportiva, sarebbe il superamento del primato di reti ufficiali da quando esiste il calcio: questo titolo di capocannoniere all-time per ora appartiene a Josef Bican, attaccante austro-cecoslovacco che segnò per ben 805 volte prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.