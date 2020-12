1









In un batter d’occhio, siamo già arrivati al terzo atto di Cristiano Ronaldo all’ombra della Mole. L’Italia intera sta ammirando, da vicino, uno dei calciatori più forti della storia da poco più di due anni, scanditi a suon di gol, record raggiunti e poi scavalcati. E per fortuna, a goderne è la Juventus, che con il re al comando tenterà ancora una volta l’assalto alla Champions League. A proposito di primati, da poco l’iconico nome CR7 è stato modificato, o meglio incrementato. Da 7 siamo passati a 750, come i gol in carriera. Il gol segnato contro la Dinamo Kiev lo porta a scomodare gli dei di questo sport, come Pelè (761), Romario (772) e Bican (805). In occasione di questo immenso traguardo, riviviamo alcuni dei gol più belli e momenti significativi di Ronaldo con la maglia della Juve, con cui ha segnato 75 gol, ovvero il 10% di questa astronomica cifra.



