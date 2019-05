Carlo Ancelotti può liberarsi per 9 milioni di euro. E' quanto riporta Radio Crc da Napoli, che spiega come questa sia la cifra dovuta al club in caso di addio anticipato rispetto alla clausola presente a contratto. Una cifra non di certo impossibile per la Juventus, che, per esempio, dovrebbe pagare 30 milioni di euro al Tottenham se volesse arrivare al suo manager, Mauricio Pochettino. Per il momento, però, secondo la fonte, non ci sono ancora stati segnali forti di un possibile addio di Ancelotti in ottica Juventus, dopo che è circolata con forza la voce di un possibile interessamento per il futuro della panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri. L'ipotesi è caldeggiata, in particolare, da Cristiano Ronaldo.