Con la Bundesliga che oggi ha ufficialmente aperto alla ripartenza del campionato, anche la Serie A lavora sulla stessa direzione e punta alla ripresa. Anche di questo parla il Corriere dello Sport, che titola: 'Risveglio capitale'. A Formello il primo turno di giocatori guidato da Milinkovic-Savi, e divisi in 5 turni algi ordini di Simone Inzaghi. Stessa precauzioni anche a Trigoria, assente Zaniolo per esami. Nessun contagio. Intanto si apre la Coppa dei tamponi, con incontro Figc-Comitato tecnico-scientifico, dall'esito positivo.



Il quotidiano piemontese Tuttosport, invece titola: ​'CR7 vive per la Juve'. Da Madeira parla il giovane portiere del Nacional che qualche settimana fa si allenato con Ronaldo: "Ama la Juventus, mi ha parlato di grande club e tifosi eccezionali'