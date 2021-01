Cristiano Ronaldo è nell'occhio del ciclone dopo la fuga in montagna in occasione della sua compagna Georgina Rodriguez mentre la Juventus si qualificava alla semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria contro la Spal. Il portoghese ha violato le norme anti-Covid cambiando regione e ora pagherà le conseguenze: l'ex Real Madrid riceverà una multa di 400 euro, per essere passato da una regione all'altra in zona arancione.