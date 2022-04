Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United è ancora in bilico. La risposta è arrivata ieri da Ralf Ragnick dopo la gara contro il Chelsea. Queste le sue parole:



RONALDO - "Di questo parleremo io, Ten Hag e la dirigenza. Cristiano ha ancora un anno di contratto ma bisogna anche scoprire cosa vorrà fare lui. Se vorrà restare. Ma non ho ancora parlato con Erik e dunque non ha senso discuterne ora".