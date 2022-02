Nonostante questa prima parte di stagione non sia stata una delle piu idilliache vissute da CR7 nell'arco della sua carriera, il suo valore inestimabile sembra non cessare mai. Facciamo riferimento a quanto è avvenuto poche ore fa negli Stati Uniti, dove la sua prima carta Panini è stata venduta all'asta per la cifra mozzafiato di 60.000 dollari. Si tratterebbe infatti di una rarità realizzata nella stagione 2002/2003 e al mondo ci sarebbero circa 200 pezzi di cui solo 20 sono in perfette condizioni che, le renderebbero appunto speciali.