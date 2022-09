Non sembra trovare pace Cristiano Ronaldo, rimasto a secco di gol e di assist dall'inizio della stagione, raggiungendo di fatto un record negativo che non gli era mai capitato in carriera. Questo è uno dei tanti motivi che spingono CR7 a lasciare Old Trafford, oltre alla mancata partecipazione alla Champions League. Al monento non sembrano esserci dei pretendenti ufficiali, ma la volontà del portoghese è quella di partire sin dalla finestra di gennaio e la sensazione è che le strade tra il penta Pallone d'Oro e i Red Devils siano destinate a separarsi.