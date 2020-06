1









"Basta poco". E' la sintesi della serata. La Juve si ferma sullo 0-0 contro il Milan, pur disputando una buona gara, in cui però non riesce a trovare il guizzo giusto, quello decisivo per allungare, mettersi al riparo e andare in finale con una vittoria. Finisce così e in questa serata spicca la prestazione horror di Ronaldo, che sbaglia un rigore e si spegne, totalmente. "CR7 tradisce", si legge questa mattina sui giornali sportivi italiani, e anche: "Onore al Milan", fuori secondo i più a testa alta.



Eccoli tutti nella nostra gallery.