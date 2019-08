Cristiano Ronaldo è un giocatore che fa tendenza. Non stupisce la notizia riportata da Tuttosport di un barbiere iraniano che disegni sull’acconciatura dei suoi clienti il volto di CR7. Questa è un’altra delle pazzie che vanno annoverate nella lista della Ronaldo-Mania: dai tatuaggi al merchandising, fino, appunto ai capelli, mania che sta dilagando e contagiando i giovanissimi fan del fuoriclasse portoghese. Magari con un Ronaldo in più sulla testa, sarà più semplice imitarne le gesta in campo. Quest’ennesima follia rende ancora di più chiaro quanto l’investimento fatto dalla Juve la scorsa estate stia ripagando il termini di visibilità.