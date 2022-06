Il suo futuro resta tutto da definire, con le voci di un suo imminente addio al Manchester United e quelle - che al momento non hanno trovato conferme - di un suo possibile ritorno alla Juve. Intanto, Cristiano Ronaldo ha un altro problema da risolvere: nella serata di ieri, infatti, un suo dipendente ha danneggiato in modo serio una sua auto, una Bugatti da 2 milioni di euro con la quale sarebbe finito contro un muro nella città di Maiorca. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per l'uomo alla guida, che era a bordo della vettura da solo. Pesanti, invece, le conseguenze per il "bolide", praticamente distrutto nella sua parte anteriore.