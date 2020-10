Ieri sera ha tenuto banco la Champions League, quindi i quotidiani sportivi italiani tendono ad aprire con questo argomento. In particolare col pareggio interno dell'Inter col Borussia Moenchengladbach. Così il Corriere dello Sport titola "Conte, brutta aria". La Gazzetta dello Sport dedica la prima soprattutto a Lukaku, dando spazio alla Juventus in un box: "CR Style, Ronaldo sfoggia il look da marine, così è partita la sfida a Messi". Un riferimento alla nuova capigliatura rasata del fuoriclasse portoghese, che spera di fare in tempo per giocare contro il Barcellona la prossima settimana. E a tal proposito, ecco il taglio alto di Tuttosport: "Barça, eccoci!" con le foto di Ronaldo e Alvaro Morata.

TONFO REAL - Nota curiosa: i giornali spagnoli Marca e Sport hanno a tutta pagina la stessa foto: Courtois che raccoglie in fondo alla rete uno dei tre palloni con cui ieri lo Shakhtar Donetsk ha trafitto a gran sorpresa il Real Madrid.