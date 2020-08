4









Una Champions amara per Cristiano Ronaldo, che la vive da spettatore nella sua Lisbona. Lì dove avrebbe voluto scendere in campo con la Juventus per conquistarla nella città dove è cresciuto prima di diventare il campione che è oggi; di mezzo, tra Cristiano e la Champions, ci si è messo il Lione di Rudi Garcia che ha eliminato la Juventus negli ottavi. CR7 però è voluto tornare lo stesso a casa, per godersi un po' di relax in compagnia di Georgina e dei suoi figli in attesa di tornare a Torino il 24 agosto. Ultimi giorni di vacanza anche per Georgina, dopo aver pubblicato scatti sexy in giro per il mondo: da Portofino a Ibiza, passando per Monaco e Saint-Tropez.



