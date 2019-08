Nella serata dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo fa brillare gli occhi il bellissimo siparietto tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, i due protagonisti più importanti del passato recente a livello internazionale. CR7 ha dichiarato, a riguardo: "Messi? Siamo qui da 15 anni, non se sia mai successo, abbiamo un buon rapporto, non abbiamo ancora cenato insieme, ma speriamo in futuro. Mi mancano le partite in Spagna contro di lui, le nostre battaglie. Mi ha spinto a migliorare come io con lui. Lui ha due anni in meno di me, ma penso di essere ancora in forma per la mia età". A vincere il premio di giocatore dell'anno Uefa è il terzo incomodo, Virgil van Dijk, ma Ronaldo lancia ancora la sfida a Messi per i prossimi due o tre anni. E Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, se la ride nel sentire CR7 che promette di essere ancora in campo a lungo.