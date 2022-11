Il caso Ronaldo rischia di espoldere in maniera definitiva con il passare delle ore, come se quanto accaduto fino ad ora non bastasse ad innescare la miccia definitiva. L'ultimo episodio della saga è stato iscenato oggi, con il suo ex compagno di squadra Gary Neville che ha risposto alle affermazioni del porotghese rilasciate nelle ore precedenti, in cui diceva: 'Rooney e Neville non sono miei amici, sono colleghi. Abbiamo giocato insieme, non abbiamo mai cenato insieme'. Immediata la replica di Neville, il quale ha commentato con un post sui social in questo modo: 'Nessuno per cena?'.