Cristiano Ronaldo è, ancora una volta, tra i grandi favoriti per il Pallone d'Oro. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, infatti, c'è anche il fenomeno della Juventus tra i primissimi nomi per il più prestigioso premio individuale, nonostante l'eliminazione ai quarti di finale nella scorsa Champions League. Dopo la vittoria di Supercoppa Italiana e scudetto con i bianconeri, oltre alla Nations League con il Portogallo, CR7 è tra i favoriti e con lui soltanto le stelle del Liverpool, da Alisson a Virgil van Dijk, da Mohamed Salah a Sadio Mané, possono competere, oltre al solito Lionel Messi del Barcellona.