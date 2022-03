Alla vigilia della finale playoff contro la Macedonia che giocherà con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo ha affrontato in conferenza stampa un tema che potrebbe diventare presto d'attualità. "Se dovessimo qualificaci questo sarebbe il mio ultimo Mondiale? Inizio a notare che molti di voi si fanno questa domanda, ma sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Decido io se ho voglia di giocare ancora o se non ne ho più". Poi, un appello: "Per noi sarà la partita della vita, chiediamo ai portoghesi di sostenerci in modo incondizionato. La Macedonia? Se sono qui è perché lo meritano".