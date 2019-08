Ronaldo on his rivalry with Messi:



"We shared this stage for 15 years, me and him. ... It's good to be part of the history of football. We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



Dopo essere stato assente dalle ultime premiazioni pubbliche, tra Uefa, Fifa e Pallone d'Oro, il fenomeno portoghese non è mancato oggi per i sorteggi dei gironi di Champions League, che hanno assegnato Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca alla sua Juventus . Un girone tosto, come lo ha definito Pavel Nedved , e nessun premio vinto per quanto fatto nella scorsa edizione della competizione, con Lionela conquistare il titolo di miglior attaccante e Virgila superarlo per il miglior calciatore in assoluto a livello Uefa.Ronaldo, però, non ha mancato di farsi notare fin dal suo arrivo a Montecarlo. I tifosi lo hannoLook impeccabile, come al solito, occhiali da sole targati "CR7" e un bel completo firmato Juventus per il portoghese, star assoluta sul "red carpet" monegasco, con tantissimi supporter bianconeri e portoghesi presenti per la grande occasione.Poi, le premiazioni, andate diversamente da come Ronaldo e la Juventus, per stessa ammissione di Nedved, si sarebbero aspettati. CR7, però, non perde la calma e, anzi, scrive una meravigliosa pagina di sport con il bellissimo siparietto insieme a Lionel Messi . E gli lancia l'ennesima sfida di una carriera stellare: "". Per poi dirigere la propria attenzione agli acerrimi rivali dell'Atletico, per nove anni al Real e l'anno passato negli ottavi di finale da lui decisi con una tripletta al ritorno allo Stadium. Così Ronaldo sul ritorno al Wanda Metropolitano, casa dei colchoneros, ai microfoni di Marca, per scaldare ancor di più il girone della Juventus: "".